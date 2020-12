Class A All-State Football Teams announced

(WVVA) - Five area players land on the Class A All-State first team, with five more being named to the second team.

The 2020 Class A All-State Football Teams, as chosen by the West Virginia Sports Writers Association, are as follows:

First Team Offense

QB – Ean Hamric, Gilmer County (Jr.)

RB – Noah Brown, Greenbrier West (Sr.)

RB – Tre Moss, St. Marys (Sr.)

RB – Dalton Dunkle, Pendleton County (Sr.)

WR – Caleb May, Tug Valley (Sr.)

WR – Dawson Price, East Hardy (So.)

OL – Hunter Bowling, Sherman (Sr.)

OL – Park Michels, Buffalo (Sr.)

OL – Josh Alt, Pendleton County (Sr.)

OL – Cole McClung, Greenbrier West (Sr.)

OL – Andrew Burkle, Wheeling Central (Sr.)

UT – Jordan Waterhouse, Wheeling Central (Sr.)

UT – Reese Burnside, Doddridge County (Sr.)

UT – Gus Morrison, Ritchie County (Jr.) (Captain)

K – DJ Devinney, Doddridge County (Sr.)

First Team Defense

DL – Drew Clendenin, Buffalo (Jr.) (Captain)

DL – Leewood Molessa, Williamstown (Sr.)

DL – Adam Burnside, Doddridge County (So.)

DL – Dakota Wayne, Ritchie County (Sr.)

LB – Erick Grimmett, Man (Sr.)

LB – Vinnie High, Wheeling Central (Sr.)

LB – Logan Powell, Wirt County (Sr.)

LB – Darrien Bortey, St. Marys (Sr.)

DB – Kaiden Pack, Greenbrier West (Sr.)

DB – Keandre Sarver, Summers County (Sr.)

DB – Chris Vines, Midland Trail (Sr.)

DB – Jackson England, Buffalo (Sr.)

UT – Payton Marling, Wheeling Central (Sr.)

UT – Brennan Boron, St. Marys (Sr.)

P – Atikilt Tamiru, Moorefield (Sr.)

Second Team Offense

QB – Ethan Haught, Ritchie County (So.)

RB – C.J. Winnell, Sherman (Jr.)

RB – Jacob Haddix, South Harrison (Jr.)

RB – Robert Ruffner, Midland Trail (Jr.)

WR – Andrew Tharp, East Hardy (Sr.)

WR – Ayden Redden, Meadow Bridge (Sr.)

OL – Hunter Starkey, Greenbrier West (Sr.)

OL – Josh Ingram, Williamstown (Sr.)

OL – Riley Boley, St. Marys (Jr.)

OL – Gavin Bell, Ritchie County (Jr.)

OL – Spencer Helms, Wheeling Central (Sr.)

UT – Isaiah Gardiner, Pendleton County (Sr.) (Captain)

UT – Caleb Jantuah, Richwood (Sr.)

UT – Caden Boggs, Tygarts Valley (Sr.)

K – Eli Tucker, Wheeling Central (Fr.)

Second Team Defense

DL – Wyatt Arbaugh, Petersburg (Sr.)

DL – Malachi Hinger, Moorefield (Jr.)

DL – Ethan Lane, Ravenswood (Jr.)

DL – David Lanham, Tygarts Valley (Sr.)

LB – Aden Isaacs, Midland Trail (Jr.)

LB – Brady Ankrom, Williamstown (Sr.) (Captain)

LB – Matthew Jenkins, Moorefield (Sr.)

LB – Dylan Knight, Doddridge County (Jr.)

LB – Keaton Baldwin, Pocahontas County (Sr.)

DB – Hunter Jenkins, Doddridge County (Sr.)

DB – Christian Dove, East Hardy (Sr.)

DB – Nathan Murray, Wirt County (Sr.)

UT – Cameran Frye, Man (Sr.)

UT – Thomas Sessi, Madonna (Sr.)

P/UT – Garrett Parsons, Wirt County (Sr.)

Area Players earning Honorable Mention

Tony Bailey (Mount View), Hunter Claypool (Meadow Bridge), Austin Cooper (River View), Tim Crabtree (River View), Zach McClung (Greenbrier West), Eli Morgan (River View), Cy Persinger (Midland Trail), Jesse Rose (Mount View), Dylan Wilson (Midland Trail)