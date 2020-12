Class AA All-State Football Teams released

(WVVA) - Five area players have been named to the Class AA All-State first team, with five more being named the the second team.

Bluefield leads the way with four honorees, while Liberty Raleigh adds three to the list.

The Class AA All-State Football Teams, as chosen by the West Virginia Sports Writers Association, are as follows:

First Team Offense

QB – Gage Michael, Fairmont Senior (Sr.) (Captain)

RB – Ethan Payne, Poca (Sr.)

RB – Atticus Goodson, Independence (Jr.)

RB – Jeremiah King, Robert C. Byrd (Jr.)

WR – Tariq Miller, North Marion (Jr.)

WR – Brandon Wiley, Bluefield (Sr.)

OL – Derick Flack, Bluefield (Sr.)

OL – Aidan Green, Fairmont Senior (Sr.)

OL – Stevie Carpenter, Sissonville (Sr.)

OL – John Bittinger, Frankfort (Sr.)

OL – Gabe Keech, Poca (Jr.)

UT – Hunter Patterson, Oak Glen (Sr.)

UT – Dylan Griffith, Sissonville (Sr.)

UT – Drae Allen, Keyser (Sr.)

K – Jaxson Haynes, Sissonville (Jr.)

First Team Defense

DL – Riley Perkins, Clay County (Sr.) (Captain)

DL – Garrett Conaway, North Marion (Sr.)

DL – Kyler O’Connor, Oak Glen (Sr.)

DL – Ryan Duff, Point Pleasant (Sr.)

LB – Dillon Taylor, Poca (Sr.)

LB – John Covert, Winfield (Sr.)

LB – Jansen Moreland, Frankfort (Sr.)

LB – Shawn Mitchell, Bluefield (Sr.)

DB – Shawn Pennington, Liberty Raleigh (Sr.)

DB – Andrew Rollyson, Herbert Hoover (So.)

DB – Toby Payne, Poca (Jr.)

UT – Jett Cogar, Braxton County (Sr.)

UT – Devin Hatfield, Herbert Hoover (Jr.)

UT – Gage Patterson, Oak Glen (Sr.)

P – Peyton Isner, Elkins (Sr.)

Second Team Offense

QB – Carson Deeb, Bluefield (Captain) (Sr.)

QB – Nick Chaney, Oak Glen (Sr.)

RB – Caleb Bower, Wyoming East (Sr.)

RB – Peyton Thompson, Berkeley Springs (Sr.)

WR – Bryson Lucas, Robert C. Byrd (Sr.)

WR – Alex Brophy, Fairmont Senior (Sr.)

OL – Josh Reilley, Wyoming East (Sr.)

OL – Will Runyan, Fairmont Senior (Sr.)

OL – Payton Hawkins, Lincoln (Sr.)

OL – Brock Truman, Herbert Hoover (Jr.)

OL – Justin Roberts, Roane County (Sr.)

UT – Gavin Root, Keyser (Sr.)

UT – Isaac Atkins, Liberty Raleigh (Sr.)

UT – Hunter Bush, Point Pleasant (Sr.)

K – Levi Paxton, Herbert Hoover (So.)

Second Team Defense

DL – Gabe Ryan, Keyser (So.)

DL – Paxton Shuman, Oak Glen (Sr.)

DL – Brock Robinette, Frankfort (Sr.)

DL – Eric Smith, Fairmont Senior (Jr.)

LB – T.J. Guire, Elkins (Sr.)

LB – Claude Bauer, Roane County (Sr.)

LB – Nick Scott, Fairmont Senior (Sr.)

LB – Will Kuhn, Lewis County (Sr.)

DB – Jay Cook, Poca (Sr.)

DB – Braden Howell, Liberty Raleigh (Sr.) (Captain)

DB – Dante Ramirez, Elkins (Sr.)

UT – Trevor Lowe, Nitro (Jr.)

UT – Braeden Murray, Sissonville (Jr.)

UT – Zion Powell, Keyser (Sr.)

P/UT – Evan Dennison, Fairmont Senior (Jr.)

Area Players earning Honorable Mention

Dylan Blake (PikeView), Jeff Bowles (Liberty Raleigh), Ryker Brown (Bluefield), Jaxon Cogar (Westside), Logan Dodrill (Liberty Raleigh), Cyrus Goodson (Independence), Brady Grimmett (Independence), Jordan Harvey (Independence), Jadon Hershberger (Shady Spring), Chandler Johnson (Wyoming East), Logan Isom (Independence), Garrett Kesterson (Nicholas County), Braxton McKinney (Independence), Bryson Pinardo (Shady Spring), Daniel Reed (Westside), Colton Williams (Liberty Raleigh)