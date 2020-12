Class AAA All-State Football teams released

(WVVA) - A pair of area players landed on the Class AAA All-State first team, while three more received second team honors.

The selections, as chosen by the West Virginia Sports Writers Association, are as follows:

First Team Offense

QB - Trey Dunn, South Charleston (So.)

RB - Blake Hartman, Musselman (Sr.) (Captain)

RB - Jakob Caudill, Cabell Midland (Sr.)

RB - Naieem Kearney, Martinsburg (Sr.)

OL - Wyatt Milum, Spring Valley (Sr.)

OL - Ethan Northcraft, Musselman (Sr.)

OL - Devin Hill, Bridgeport (Sr.)

OL - Bryce Biggs, Spring Valley (Sr.)

OL - Caleb Bryan, Wheeling Park (Sr.)

WR- Ethan Parsons, Princeton (Sr.)

WR - Shaheed Jackson, Wheeling Park (Sr.)

UT - Keon Padmore-Johnson, Spring Mills (Sr.)

UT - Colby Piner, Greenbrier East (Sr.)

UT - Cam Cole, Bridgeport (Jr.)

K - Andrew Glass, Wheeling Park (Sr.)

First Team Defense

DL - Nemo Roberts, Cabell Midland (Jr.)

DL - J.T. Muller, Bridgeport (Sr.)

DL - Justin Waybright, Parkersburg (Sr.)

DL - Zeiqui Lawton, South Charleston (Sr.) (Captain)

LB - Caden Biser, Morgantown (Sr.)

LB - Justin Rinehart, Musselman (Sr.)

LB - Tyrone Washington, Hurricane (Sr.)

LB - Braxton Todd, Martinsburg (Jr.)

DB - Shyleik Kinney, South Charleston (Sr.)

DB - Devin Jackson, Huntington (Sr.)

DB - Anthony Smith, Martinsburg (Sr.)

DB - Nate Shelek, Wheeling Park (Jr.)

UT - Devin Gaines, Parkersburg South (Sr.)

UT - Jaydyn Johnson, Cabell Midland (Sr.)

P - Michael Hughes, George Washington (Sr.)

Second Team Offense

QB - Grant Cochran, Princeton (So.)

RB - Dalton Flowers, John Marshall (Sr.)

RB - Stevie Mitchell, Wheeling Park (Sr.)

WR - Donavin Davis, South Charleston (Sr.)

WR - Josiah Honaker, Princeton (Sr.)

OL - Garrett Green, Hurricane (Sr.)

OL - Evan Ferguson, Spring Valley (Jr.)

OL - Xavier Bausley, South Charleston (Jr.)

OL - Nate Cole, Musselman (Sr.)

OL - Deavan Francis, Parkersburg (Sr.)

UT - Gavin Lochow, Huntington (So.)

UT - Frankie Amore, Washington (Sr.)

UT - Bryson Singer, Parkersburg (Jr.)

UT - Kevon Warren, Martinsburg (Sr.) (Captain)

K - Ethan Vargo-Thomas, Oak Hill (So.)

Second Team Defense

DL - Quinton Joyner, Ripley (Sr.) (Captain)

DL - Chris Hudson, Capital (Sr.)

DL - Max Wentz, Huntington (Jr.)

DL - Tanner Saltis, Bridgeport (Sr.)

DL - Corbin Page, Spring Valley (Jr.)

LB - Nolan Shimp, Lincoln County (Jr.)

LB - Cole Diamond, Spring Valley (Sr.)

LB - Chase Henson, Spring Mills (Sr.)

LB - Michael Ray, George Washington (Sr.)

DB - Chandler Schmidt, Cabell Midland (Jr.)

DB - Hayden Moore, Bridgeport (Sr.)

DB - Isaiah Vaughn, Cabell Midland (Sr.)

UT - Jaimelle Claytor, St. Albans (Sr.)

UT - Cam Rice, Morgantown (Sr.)

P - Christian Hicks, Hampshire (Sr.)

Area Players earning Honorable Mention

Reece Burton (Princeton), Eli Campbell (Princeton), Jace Colluci (Woodrow Wilson), Keynan Cook (Woodrow Wilson), Maddex McMillen (Woodrow Wilson), Amir Powell (Princeton), Eli Selvey (Oak Hill), Te'amo Shelton (Oak Hill), Quentin Wilson (Greenbrier East)